“لا مستحيلا”.. رسالة محبة وأمل من دبي تصدح بها حناجر 30 فناناً

متابعة بتجــــــــرد: شهدت منصة الحفل الختامي لمبادرة صنّاع الأمل، إطلاق “أغنية لا مستحيلا” الأكبر عربياً، والذي شارك فيه أكثر من 30 فناناً وفنانة من مختلف الدول العربية في عمل فني ضخم يحتفل بالأمل وأبطاله في العالم العربي، ويحتفي بقيم الطموح والإنجاز والإيجابية، ويكّرس أهداف المبادرة الإنسانية الأكبر من نوعها عربياً لتكريم أصحاب العطاء والمساهمات الإنسانية الملهمة على مستوى الوطن العربي.

وجرى إطلاق العمل الفني الأضخم عربياً خلال الحفل الختامي لمبادرة صنّاع الأمل، الذي أسدل الستار عليه الأسبوع الماضي، ليحتفي بالأمل وصنّاعه ويبعث رسالة أمل وعطاء ومحبة من دولة الإمارات والوطن العربي إلى العالم، لتجدد الأمل وتلهم المجتمعات لتجاوز التحديات واستعادة مسارات التنمية والإبداع وتحفيز الشباب على أخذ زمام المبادرة وصناعة مستقبل مشرق.

وشارك في الأغنية الملحمية التي تشكل إنجازاً فنياً عربياً غير مسبوق بحجمها ومضمونها نخبة من أهم الفنانين العرب، منهم أحلام، صابر الرباعي، كارمن سليمان، عاصي الحلاني، نجوى كرم، حاتم العراقي، بلقيس، لطيفة التونسية، يارا، فايز السعيد، عبير نعمة، نبيل شعيل، ملحم زين، وعد، أسماء المنور، وليد توفيق، أروى، حاتم عموري، محمد الشحي، جميلة، وليد الشامي، مايا دياب، داليا مبارك، وشما حمدان.

كما شارك في أغنية لا مستحيلا كلٌ من أصالة، محمد السالم، عبدالفتاح القريني، مطرف المطرف، زين عوض، نعمان بلعياشي، سيف نبيل، يونس العيادي.

ويحاكي عمل “لا مستحيلا” في تصميمه وحجم المشاركات القياسية فيه مبادرات فنية عالمية داعمة لقضايا إنسانية كبرى حفّزت الأفراد والمؤسسات على المساهمة في دعم برامج إغاثية وإنسانية مثل التصدي للمجاعة في المجتمعات الفقيرة، وتوفير المساعدات للتعامل مع تبعات الكوارث الطبيعية في العديد من الدول حول العالم.

وبادر الفنانون العرب من مختلف الدول العربية لتسجيل مشاركاتهم الفنية في العمل الفني تباعاً في دبي تطوعاً ومن دون مقابل مادي، وذلك تأكيداً على تضامنهم مع الرسالة الإنسانية الهادفة لمبادرة صنّاع الأمل التي تعمل على تجديد قيم البناء والعطاء والمبادرة في العالم العربي، وتسلط الضوء على الأبطال الحقيقيين الذين يبذلون أوقاتهم وجهودهم لخدمة مجتمعاتهم العربية دون انتظار مقابل أو تقدير.

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وتسلط البنية الفنية والدرامية للعمل الفني الضخم، الذي ألّف كلماته الشاعر محمد المرضي، الضوء على قيم العطاء والبذل المتأصلة في المنطقة، وتعرض لدورها التاريخي في بناء حضارة إنسانية ملهمة جعلت منها مركزاً للإشعاع العلمي والفكري والإنساني طوال قرون من الزمن. كما تستحضر عناصر “أغنية لا مستحيلا” قيم المبادرة والعزيمة والتفاؤل والإيجابية كمحفزات لاستئناف مساهمة الحضارة العربية في مسيرة الحضارة الإنسانية، وتشجيع الشباب العربي على أخذ دوره في مسيرة البناء والإنجاز والإبداع.

واستلهمت موضوعات الأغنية المبادرات المتنوعة المرشحة للقب صناع الأمل هذا العام والتي تغطي احتياجات إنسانية واجتماعية ملحّة بما فيها توفير الحياة الكريمة للإنسان، والإغاثة ومساندة المحتاجين والفقراء، وتطوير المهارات والقدرات، ودعم التعليم والتدريب والتأهيل المهني، وتمكين مختلف فئات المجتمعات العربية، والمشاريع الإنسانية على اختلافها.

وحول الرسالة العالمية لأغنية “لا مستحيلا” قال الفنان العالمي ريد وان، الذي قام بتلحين والمشاركة في إنتاج العمل الفني: “الموسيقى لغة عالمية تحمل القيم الإنسانية وتوحد الناس على القضايا الكبرى، وتسلط الضوء على القواسم المشتركة بيننا كبشر، وفي مقدمتها حب الحياة، والسعي الدائم للتقدم والتطور والازدهار، والبحث عن مستقبل أفضل. واحتفاؤنا بأبطال العطاء من خلال أوبريت صناع الأمل هو أقل ما يمكن أن نقدمه لتكريم الأبطال المجهولين الذين يغرسون بذور الأمل ويتحدون اليأس ويحتفلون بالحياة ويصنعون مستقبلاً أفضل للإنسان.”

وأضاف ريد وان: “الحجم القياسي لمشاركة الفنانين الحاضرين معنا في دبي من مختلف أنحاء العالم العربي في هذا العمل الفني الأضخم عربياً يعكس إيماننا بالرسالة الإنسانية السامية لمبادرة صنّاع الأمل التي تبرز جهود نجوم العطاء الذين يبادرون لخدمة مجتمعاتهم ويتطوعون بجهودهم وأوقاتهم وخبراتهم دون انتظار أي مقابل.”

واعتبر ريد وان أن أغنية لا مستحيلا تمثل نقطة انطلاق ملهمة لمبادرات فنية عربية عالمية التوجه، وتؤسس لحراك فني عربي جديد يحتفي بالقيم الإنسانية ويسلط الضوء على النماذج المضيئة في العمل الخيري والمجتمعي والإنساني الذي يحرص على خدمة المجتمعات البشرية.