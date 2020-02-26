فيديو .. مايا دياب تطرح كليب أنا game version

طرحت الفنانة مايا دياب، أحدث كليبتها بعنوان أنا، وجاء ذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وكليب أنا من إخراج كريستيل يونس، والأغنية من كلمات وألحان زياد برجي، وتوزيع هادي شرارة. Advertisements يذكر أن الفنانة مايا دياب طرحت مؤخرًا كليب ربع ساعة، وهو من إخراج كريستيل يونس، والأغنية من كلمات أحمد الشريف، وألحان عصام كاريكا، وتوزيع أنور عمرو، كما حقق الكليب نجاحًا كبيرًا منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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