فيديو.. وفاء عامر لمنتقدي مبارك: "انتو لسه ماغيرتوش البامبرز"

نشرت الفنانة وفاء عامر، فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، خلال توجهها للمشاركة في مراسم تشييع جثمان الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

قالت "عامر" في الفيديو: "أنا في الطريق للمشاركة في تشييع جنازة الرئيس السابق طبعا كلنا نعزي أنفسنا وكل محبيه، وبشكر مصر اللي بنتمى لها والمؤسسة العسكرية ورئيسنا المحترم السيسي ومحبين مبارك، ولا أجد كلمة شكر للقضاء المصري الذي أنصف مبارك في حياته".

وكانت مصر شيعت، الأربعاء، بجنازة عسكرية، جثمان الرئيس المصري السابق حسني مبارك، الذي توفي أمس الثلاثاء عن عمر يناهز 92 عاما.

وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي مشيعي الجنازة التي شارك فيها مسؤولون عسكريون كبار وسياسيون ودبلوماسيون.

Advertisements

ونعت الرئاسة المصرية والقوات المسلحة مبارك باعتباره أحد أبطال حرب أكتوبر عام 1973، التي كان خلالها قائدا للقوات الجوية، وأعلنت الرئاسة الحداد العام 3 أيام.

شاهد الفيديو..

وهاجمت وفاء عامر منتقدي الرئيس الراحل

حسني مبارك وترديد شباب صغير مقولة "بقالنا 30 سن في فساد" بينما أعمارهم لا تتخطى الـ20، وأبدت تعجبها موجهة كلامها لهذه الفئة قائلة: "أنت يا ابنى شوفت تلاتين سنة فساد فين وأنت لسه مغيرتش البامبرز؟! والنوعية دى بهدلوا الناس والله يكون في عون الرئيس دلوقتي وربنا معاه".

يذكر ان الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك توفى، امس عن عمر يناهز الـ 91، ، وقامت الجنازة ظهر اليوم من مسجد المشير بالتجمع الخامس، بحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وقادة عسكريين، بالإضافة إلى حشد كبير من نجوم الفن.