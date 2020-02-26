سعد لمجرد يتخطى الـ 6 مليون مشاهدة بـ "آسف حبيبي"

حقق كليب أغنية "آسف حبيبي" للفنان سعد لمجرد، أكثر من 6 مليون مشاهدة، وذلك بعد 3 أيام من طرحها على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات: أشرف عراب، خليفة ميناني، وألحان:تيزاف موشين، والأغنية بمشاركة فريق الراب المغربي الشهير "فناير".

يذكر أن آخر إصدارت سعد الغنائية كانت أغنية "سلام"، التي طرحت في شهر أكتوبر من العام الماضي، وسجلت أكثر من 34 مليون مشاهدة، الأغنية من كلمات وألحان وتوزيع:تيزاف موشين.

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