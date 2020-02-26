سما المصري تغضب جمهورها بصورة غير متوقعة.. ومتابعيها: “عيب الرئيس لسة ميت”

كتب امير فتحي في الأربعاء 26 فبراير 2020 04:54 مساءً - أثارت الفنانة الاستعراضية سما المصري الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد أن نشرت صور جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وكانت تلك الإطلالة جريئة، مما أثارت جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وظهرت سما المصرى خلال الصورة وهى مرتدية عبائة سوداء بجانب توك توك .

ونالت هذه الصورة غضب عدد كبير من متابعيها حيث علق إحداهما على الصورة قائلة “عيب عليكي احنا في حالة حداد”، “عيب الرئيس لسة ميت”، بينما طالب الآخرون بعدم الظهور بها أمام العامة بمواقع التواصل.