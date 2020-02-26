عمرو مصطفى: “مشاهد المثلية في كليب محمد رمضان لا تمثلنا”

متابعة بتجـــــــــرد: يبدو أنّ الصراعات بين الفنان محمد رمضان والنجوم لا زالت مستمرة، وآخرها مع الملحن عمرو مصطفى الذي هاجمه بشدّة.

وأكد مصطفى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي أنّ الوطن العربي في حالة فوضى ثقافية، وقال: “أنا مش عارف الممثلين ساكتين له ليه. بيقول أنا “نمبر وان” هل عادل إمام مش نمبر وان؟ طب أنت نمبر وان على مين؟ ناقص تقول أنا نمبر وان في التلحين.. حتى أفلامه مبقتش تجيب إيرادات عشان يقول رقم 1″.

أما عن الفيديو كليب الأخير، قال: “رمضان لا يمثل الثقافة المصرية، ده حتى آخر كليب ليه فيه مثلية”.

وأضاف: “لو طلب مني ألحن له مستحيل أعمل ده تاني. أنا جربت معاه في مسرحية وإعلان ولن أفعلها مرة أخرى ولو بمليارات العالم”.