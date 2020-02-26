خاص- لايف ستايلز ستوديوز وتعاون جديد مع هذه الفنانة

علم موقع “الخليج 365” بأن شركة “لايف ستايلز ستوديوز” والنجمة رولا سعد اتفقا على تعاون جديد بينهما بأغنية مصرية ذات إيقاع سريع بعنوان “ملكة جمال” من كلمات اسامة مصطفى، الحان محمد يحي وتوزيع احمد عادل.

وقد تأنت كل من شركة لايف ستايلز ستوديوز ورولا سعد في اختيار الاغنية التي ستكون بمثابة التعاون الثاني بينهما وذلك لأجل توطيد علاقة فنية دامت اكثر من ثمانية أعوام وحرصًا منهما على ان تكون أغنية قوية من حيث الكلمات واللحن والتوزيع الموسيقي.

وبحسب معلوماتنا الخاصة فأن الشركة المنتجة ورولا سعد اتفقا على أن يحمل الفيديو كليب توقيع المخرج زياد خوري الذي وعد بفكرة متجددة لـ “الستوري بورد”، بالاضافة الى استخدام أحدث أنواع التقنيات والمؤثرات الصوتية والمرئية لأول مرة في الشرق الأوسط.

ومن المتوقع ان يبصر العمل النور بعد شهر رمضان المبارك.