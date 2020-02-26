خاص – الفنان ماهر يتحدى الكورونا بحفلين فنيين في لبنان

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Feb 26, 2020
سافر الفنان اللبناني ماهر الى تايلاند حيث يقضي اجازة قصيرة بعيداً عن ضغط العمل والحفلات.
ويقوم ماهر بجولة سياحية في عدة أماكن ثقافية وتراثية في تايلاند، حيث يحرص على مشاركة متابعيه ببعض الصور والفيديوهات من أجواء رحلته، معلقاً بالقول: “الثقافة هي توسيع العقل والروح”.
ومن المتوقع ان يعود الفنان ماهر الى لبنان في الساعات المقبلة ليلتقي جمهوره يوم الجمعة، 28 الجاري في ملهى “تايغا بيروت”، ثم ينتقل يوم السبت، 29 الجاري، الى “تايغا بترون” ليتشارك مع الجمهور أجمل الاوقات واللحظات على وقع الاغنيات التي يقدمها بصوته المميز.
وكان ماهر قد اجتاح مواقع التواصل قبل أيام بفيديو ظهر فيه وهو يتحدى فيروس “كورونا” بعد تسجيل أول حالة في لبنان وقال: “ما زال في مار شربل بلبنان راح ندعس الكورونا”.
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