تراند اليوم : بعد طلاقها.. فنانة شهيرة: زوجي لم يلمسني منذ 12 عامًا

تصدر الحديث عن الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، بعد حديثها أمس في لقاء تليفزيوني بتصريحات جريئة.
وقالت نوال الزغبي خلال استضافتها في برنامج "منا وجر" الذي يقدمه الاعلامي بيار رباط، إنها بعيدة عن زوجها ولم يلمسها منذ 12 عامًا، مؤكدة أنها حصلت على الطلاق الرسمي منذ 3 شهور فقط.
وأشارت "الزغبي" أنها أم عزباء منذ سنوات كثيرة، لكنها لم تلجأ للطلاق الرسمي إلا مؤخرًا، بسبب مشاعر أولادها.
وأوضحت الفنانة اللبنانية أنها لم تنظر للموضوع على أنه ذو قيمة كما انها تحترم مشاعر اولادها لأن طليقها سيبقى والدهم.
وأثارت اعترافات نوال الزغبي جدلًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين مؤيد لما قامت به، مشيدًا بحرصها على مصلحة أولادها، وما بين معارض لحرمان نفسها من الزواج مرة أخرى طيلة هذه المدة لتظل على ذمة رجل بينما هو يمكن أن يعيش حياته مع زوجة أخرى.