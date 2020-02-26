غوينيث بالترو تتوقى من "الكورونا"-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت النجمة العالمية ​غوينيث بالترو​ صورة لها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترتدي الكمامات أثناء تواجدها في باريس، وذلك بعد وفاة رجل فرنسي من فايروس كورونا في باريس اليوم.

الجدير ذكره ان غوينيث بالترو صدمت مؤخرا الجمهور بعد أن كشفت عن تفاصيل وطبيعة حياتها مع زوجها براد فالتشوك، حيث قالت انهما يبتعدان عن بعضهما البعض بضعة أيام في الأسبوع.

وأضافت بالترو أنها إتفقت مع براد أن يبقيا على المنازل المستقلة الخاصة بكل واحد منهما وأن ينفصلا عن بعضهما 3 ليالي في الأسبوع.

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