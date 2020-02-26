كتب امير فتحي في الأربعاء 26 فبراير 2020 02:54 مساءً - خلال حلوله ضيفا في برنامج Carpool Karaoke، المذاع على التلفزيون السعودي ويقدمه المذيع هشام الهويش، كشف الفنان محمد رمضان عن سبب إطلاقه أولى أغنياته “نمبر وان”، التي أثارت الكثير من الجدل وقتها.



قال رمضان إن الإعلام والصحافة لم يعترفا بأن أعماله في الصدارة، ودائما ما يصنفونها بأنها تأتي في المراتب الثالثة لذا قرر إصدار “نمبر وان”.



وقال: “إنتو مش عايزين تعترفوا بيا نمبر وان قسما بالله لأخلي أولادكم يمشوا في البيت يغنوا ليكوا نمبر وان وحصل”.sbc

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. غرور محمد رمضان يضعه في موقف محرج مجدداً: “نمبر وان” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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