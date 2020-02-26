شكرا لقرائتكم خبر عن إصرار من جوسي سموليت على برائته من التهم الموجهة له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح الممثل الأمريكى جوسي سموليت، أنه بريء من التهم الموجهة إليه، بل وأكد في المقابل، أنه تعرض للاعتداء، حيث إنه ضحية، وذلك فى بداية عام 2019 الماضى، بـ شيكاغو، وتشتبه السلطات المحلية بأنه ادعاء كاذب.

وصرحت محامية الممثل الأمريكي تينا جلنديان، بعد وقوفه أمام محكمة بـ شيكاجو، شمال الولايات المتحدة: "من الواضح أنه مستاء من ذكر اسمه مجدداً إلى هذه القضية، ولكننا مستعدون للمحاكمة".

وكانت قد وجهت التهم إلى نجم سلسلة " Empire" السابق، فى 11 فبراير الماضى، بـ مقاطعة كوك الأمريكية لدوره فى الاعتداء.

وعلى عكس ذلك، قال الممثل (37 عاماً) في يناير 2019، أنه تعرض للهجوم في أحد شوارع المدينة، بواسطة اثنين من أنصار الرئيس دونالد ترامب، وادعى أنهما قاما بإهانته وتوجيه الشتائم العنصرية له، وأنه كان ضحية رهاب المثليين.

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أثارت القضية موجة كبيرة في البلاد، لكن التحقيقات أظهرت أن سموليت قد قام بالدفع لـ شقيقين نيجيريين، من أجل الاعتداء عليه لاستغلال الحادثة، في محاولة منه للرقى بـ مسيرته المهنية والحصول على أجر أعلى في المسلسل التلفزيوني.

وكانت قد أقامت مدينة شيكاغو دعوى ضد الممثل جوسى سموليت، تطلب فيها ثلاثة أمثال ما أنفقته على التحقيق فى جريمة كراهية تزعم السلطات أن بطل مسلسل "empire"، هو الذى طلب إجراءه.

ولم تحدد الدعوى المبلغ وأقيمت بعد أكثر من أسبوعين من إسقاط الادعاء الاتهامات ضد سموليت، قائلا إنه اختلق الهجوم الذى قال إنه وقع فى 29 يناير من العام الماضى 2019.

كان مسؤولون فى شيكاغو قالوا فيما سبق إنهم سيقاضون سموليت بعد أن رفض طلب المدينة سداد 130 ألف دولار لتغطية تكاليف عمل الشرطة لساعات إضافية للتحقيق فى ادعاءات الممثل، وجاء فى الدعوة أن شيكاجو ستطلب "ثلاثة أمثال المبلغ الذى تحملته المدينة.