شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاتها بـ8 سنوات.. "الهولوجرام" يعيد ويتني هيوستن للحياة مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت ويتنى هيوستن للحياة مرة أخرى، بعد ثماني سنوات من وفاتها المأساوية ولكن من خلال تقنية "الهولوجرام"، وذلك على أحد مسارح شيفيلد في إنجلترا، وقد حققت الحفل نجاحا كبيرا، ظهر بوضوح من خلال بعض لقطات الفيديو التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

ويتنى هيوستن توفيت فى عام 2012 وكانت تبلغ من العمر 48 عامًا لكن هذا لا يعن أن المعجبين لا يمكنهم رؤية مغنيتهم المفضلة، حيث تمكنت نجمة البوب، ويتنى هيوستن من العودة مرة أخرى لجمهورها بتقنية الهولوجرام.



جانب من الحفل

يتم عرض صورة ثلاثية الأبعاد لويتني على المسرح، إلى جانب اثنين من الراقصين المحترفين والفرقة الموسيقية الحية، وستشمل الجولة أفضل أغانى للنجمة الراحل ة، بما في ذلك رائعتها I Will Always Love You.

وقالت شقيقة ويتنى، بات هيوستن، إن هذا هو "الوقت المناسب" لهذه الجولة ، وأنه "بروح ويتني".

في حين أن معظم المعجبين بهيوستون غارقين في حقيقة أنهم يمكنهم مشاهدة مغنيتهم المفضل وهم يؤدون مرة أخرى، إلا أن البعض الآخر انتقد الفكرة.

Advertisements

تم تحويل الاستوديو في الأسبوع الماضي للترحيب بجولة جولة ويتني هيوستن من أجل تقديم عرض حي خاص بعنوان The Greatest Love of All.



ويتنى هيوستين

أحد المشاهدين سألوا : "ما الذي شاهدته للتو ؟ لا يبدو مثل ويتنى؟ فكرة جيدة ، لكن لا"، وأضاف آخر "تبدو وكأنها جميلة"

والجولة تضم 27 حفلا ، وذلك في لندن و دبلن و بروكسل و أمستردام و فيينا و كوبنهاجن و أوسلو و موسكو و ستوكهولم.