شكرا لقرائتكم خبر عن أدهم نابلسى يحيى ثانى حفلاته فى السعودية.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيي المطرب الأردنى أدهم نابلسي حفلا غنائيا للمرة الثانية بالمملكة العربية السعودية وتحديداً فى مدينة جدة غدا الخميس، ومن المقرر أن يقدم أدهم عددا من أغانيه التى اشتهر بها، وأبرزها "هوى الحب" و"نسخة منك"، و"شدنى غمرنى"، مشتاق، وغيرها من الأغانى المميزة التى قدمها نابلسى خلال الفترة الماضية.

من ناحية أخرى يستعد المطرب الأردنى أدهم نابلسى لطرح أغنية جديدة من كلمات أحمد ماضى، وألحان زياد برجى، ولم يستقر على اسمها حتى الآن، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، حسبما أكد مؤلف الأغنية لـ"الخليج 365".

كان أدهم نابلسى قد أحيا مؤخرا حفلا غنائيا في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في السعودية ، بمشاركة المطربة كارمن سليمان وموسى، كما شارك أدهم العام الماضي حفل ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي بالمملكة العربية السعودية، وقدم أدهم عددا من أغانيه التى اشتهر بها، وأبرزها "هوى الحب" و"نسخة منك"، وغيرها من الأغانى المميزة التى قدمها نابلسى خلال الأيام المقبلة، أما عن أخر حفلات كانت في شهر يناير الماضي ضمن فعاليات مهرجان المجاز بالشارقة بالإمارات،

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ويشار إلى أن "مسرح المجاز" نجح فى ترسيخ مكانته كوجهة سياحية وترفيهية رائدة على مستوى الإمارة باستضافته مجموعة متنوعة من المواهب الموسيقية على مدار العامين الماضيين، بمن فيهم الأسطورة الموسيقية اليونانية ياني، وأسطورة الموسيقى اللاتينية خوليو إجليسياس، ونجوم الطرب العربى محمد عبده ومارسيل خليفة، ونوال الكويتية وألفنان الإماراتى حسين الجسمي.

أدهم نابلسى مغني أردني من أًصل فلسطيني، ولد في الأردن عام 1993، هو الابن الأصغر في عائلته، ولديه أخت وأخين أكبر منه، وشارك فى برنامج اكتشاف المواهب الغنائى " اكس فاكتور"، وانطلق بعدها نابلسى فى عالم الغناء، وقدم العديد من الاغانى الناجحة وأبرزها أغنية "هو الحب" التى تخطت 120 مليون مشاهدة على "اليوتيوب".