شاهد.. حسني مبارك ممثلًا في فيلم "وداع في الفجر"

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شاهد.. حسني مبارك ممثلا في فيلم وداع في الفجر
الأربعاء 26 فبراير 2020
ظهر الرئيس الراحل حسنى مبارك كممثل فى أحد مشاهد فيلم "وداع فى الفجر" أمام الفنان كمال الشناوى، ويظهر مبارك فى الفيلم كقائد سرب طيران يعطى تعليماته للطيار «كمال الشناوى» حول خطط مهاجمة العدو فى حرب السويس 1956.
وتدور أحداث الفيلم الذى صور عام 1956 حول طيار شاب ينتمى إلى أسرة ثرية، يثور على التقاليد البالية ورغبة والده فى تزويجه من عائلة كبيرة، ويقرر الارتباط بمن أحبها قلبه وهى ابنة خادمته، والتى جسّدت دورها الفنانة شادية، وفجأة يتم استدعاؤه باعتباره طياراً للاشتراك فى حرب فلسطين، وهناك يقع فى الأسر ويصبح فى عداد المفقودين، وكان قائده الذى يصدر التعليمات هو حسنى مبارك الذى ظهر فى لقطتين ضمن أحداث الفيلم.
فيلم «وداع فى الفجر» إخراج حسن الإمام، مأخوذ عن فيلم أمريكى حربى عاطفى باسم «جسر ووترلو»إخراج ميرفن ليروى عام 1940، وهو نفس الموضوع الذى قدمته السينما الهندية عام 1964 باسم «سانجام»، وهو من بطولة بطولة شادية وكمال الشناوى ويحيى شاهين وفردوس محمد وسراج منير.
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