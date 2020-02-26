رضوى الشربيني: “حسنى مبارك مات يا جماعه”

كتب امير فتحي في الأربعاء 26 فبراير 2020 02:57 صباحاً - علقت الاعلامية المصرية رضوى الشربيني على وفاة الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك مستنكرة الشماتة التي بدرت من قبل البعض.
فقد كتبت رضوى الشربيني عبر حسابها على تويتر: “حسنى مبارك مات يا جماعه…عارفين يعنى ايه مات…يعنى راح عند اللى خلقه لو أخطئ انت مش هتعرف تديله من حسناتك و تدخله الجنه…و لو اصاب مش هتعرف تأخذ من حسناته و تدخله النار”.
وتابعت رضوى الشربيني: “يا بشر ربنا هو اللى بيحاسب مش احنا و من الآخر حابب او كاره…….لا شماته فىً الموت”.
وكان قد توفي حسني مبارك، صباح امس الثلاثاء عن عمر ناهز 92 عاما، بعد صراع مع المرض.
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