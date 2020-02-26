هؤلاء جسدوا الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وقلدوه في أعمال فنية

الأربعاء 26 فبراير 2020

قدم النجم الكبير الراحل نور الشريف مسلسلا إذاعيا جسد فيه شخصية الرئيس المصري محمد حسني مبارك بعنوان "سيرة ومسيرة"، وقدمت شخصية سوزان مبارك الفنانة ميرفت أمين، وأذيع الجزء الأول منه للمرة الأولى في عيد ميلاد مبارك الثاني والسبعين، بالتحديد في مايو 2000 على موجة البرنامج العام على مدار شهر كامل.



المسلسل كتبه السيناريست أيمن سلامة، وأخرجه محمد مشعل، وشارك في بطولته أيضا النجم أحمد عبد العزيز والفنانون طارق دسوقى وأحمد خليل وصبري عبد المنعم بالاشتراك مع الفنان القدير عبد الرحمن ابو زهرة.

أما علي الشاشة فلم يظهر فيلم " الضربة الجوية " الذي كتبه السيناريست عاطف بشاى، وتعاقد المخرج علي عبدالخالق، مع جهاز السينما برئاسة ممدوح الليثي وقتها وذلك قبل أحداث 25 يناير، لصنع فيلم بعنوان "حدث في أكتوبر"، يتناول الفترة التي سبقت حرب أكتوبر 1973، وخطة الخداع الاستراتيجي، وخطوات تضليل العدو بأنّ مصر لن تدخل الحرب.

الإعداد لهذا الفيلم لم يكن له علاقة بحلم الفنان أحمد زكي بشأن تجسيده شخصية مبارك أسوة بـ"السادات" و"عبدالناصر"، خصوصًا وأنَّ الاستعدادات للفيلم كانت بعد وفاة زكي.

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وقدم الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف شخصية الرئيس الراحل حسنى مبارك أيضا فى فيلم سينمائي لم يُعرض بعد وقلده أكثر من مرة في عدة برامج ويمتلك هو الآخر حلما لتقديم شخصيته في عمل فني مستقبلا، يكون مبارك فيه هو محور الأحداث.

كما قلده الفنان محمد صبحي في مسرحية " ماما أمريكا " وجسد حركاته ونبرة صوته أثناء مؤتمر صحفي وقلده مرة أخري في برنامجه الشهير " مفيش مشكلة خالص " في أحد مشاهد البرنامج التمثيلية.

وبعيدا عمن قلدوه وجسدوه ظهر الرئيس الراحل في السينما في فترة ما قبل حكمه لمصر، والتي بدأت في 1981، حيث ظهر في عدد من الأفلام، يقدم فيها شخصية الضابط العسكري، وكان للفنان كمال الشناوي نصيب التعاون معه في عملين، الأول في عام 1956؛ حيث ظهر مبارك كقائد سرب طيران يعطي التعليمات للطيارين ومن بينهم كمال الشناوي وذلك في فيلم "وداع في الفجر" للمخرج حسن الإمام، ويعد هو الظهور الأبرز الذي تحدث عنه الكثيرون.

كما ظهر مبارك كقائد يشرح للضباط خطة الهجوم علي العدو في أحد الأعمال والذي جرى تصويره في محافظة الشرقية بمطار بلبيس وظهر مبارك لمدة ثوان في فيلم "ليلة الحنة" بطولة كمال الشناوي والذي أخرجه أنور وجدي عام 1953، إضافة إلى ظهوره كقائد طيران في فيلم "العمر لحظة" للمخرج محمد راضي عام 1978، بطولة ماجدة وأحمد مظهر وناهد الشريف ومحمد خيري ونبيلة عبيد.

يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك توفي ظهر الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020، عن عمر ناهز الـ 92 عامًا، عقب صراع مع المرض.