اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي واتساب





""الخليج 365"" من بيروت: احتفل النجم محمد خيري بنجاح أغنيته الجديدة "الحق عليك" بسهرةٍ طربية في التياترو فيردان قدّم خلالها مجموعةً متنوعة من الأغاني الطربية الأصيلة إلى جانب مجموعة من أعماله الجديدة والمتنوعة.

واختتم وصلته الغنائية بـ"الحق عليك" بمشاركة ملحنها نبيل خوري. علماً أنها من كلمات أحمد ماضي، توزيع باسم رزق، وتسجيل استوديو هادي شرارة. أما الكليب فهو من إخراج روي عقيقي وانتاج شركة هيومانجمنت، وتم إطلاقه عبر قناته الخاصة على YouTube. مع التذكير بأنه عُرِضَ للمرةِ الأولى عبر برنامج "بيت الكل" مع المضيف عادل كرم.

من جهةٍ أخرى، يستعد "خيري" لإحياء حفل غنائي آخر في التياترو في 14 مارس المقبل، وسيليه حفلان متتاليان في كل من بلجيكا والسويد في 12 و 25 أبريل تباعاً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد خيري يحتفل بنجاح "الحق عليك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.