شكرا لقرائتكم خبر عن مفيد عاشور: التليفزيون المصرى هو بيتى الثانى وبرامجه شكلت وجدانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم التليفزيون المصري الفنان مفيد عاشور عن مجمل أعماله، من خلال برنامج "طعم البيوت"، فالفنان مفيد عاشور صاحب موهبة كبيرة، شارك فى الكثير من الأعمال التليفزيونية والسينمائية، والمسرحية، أهمها مسلسل "ظرف طارق، وسلسال الدم، وفيلم دماء علي الأسفلت ومراهقون ومراهقات وآخرهم مسلسل "بت القبايل"، والذى يعرض حاليًا على شبكة تليفزيون الحياة.

وقد عبر الفنان مفيد عاشور عن سعادته بهذا التكريم وقال لـ"الخليج 365": التلفزيون المصري بالنسبة لى أنا وجيلى من الفنانين هو بيتنا الثاني، فقد شهد التلفزيون المصري وأستديوهاته بدايات احتراف الفن، بالإضافة إلى أننا نشأنا منذ طفولتنا علي برامج "العلم والإيمان، ونادي السينما، العالم يغنى" وغيرها من البرامج التي شكلت وجداننا، فكونه يقوم بتكريمي هذا أمر لابد أن أفتخر به.

وتابع: أحب تجسيد الأدوار الصعيدية، فاللهجة الصعيدية هي لهجة لها إيقاع خاص على أذن المتفرج، وأعتقد أن معظم أعمالي الصعيدية حققت فيها نجاحًا كبيرًا، بدليل أن الناس في الشارع مازالوا ينادونني بالريس هاشم، الشخصية التي قدمتها في مسلسل سلسال الدم، بالرغم من تقديم العديد من الأدوار بعده.

وعن آخر أدواره التلفزيونية قال عاشور، أقدم الأن دور الشيخ طه، في مسلسل "بت القبايل"، من بطولة حنان مطاوع وعمرو عبد الجليل ومحمد رياض ومحمود عبد المغنى، تأليف المؤلف الصعيدي شاذلي فرح، الذي أتوقع أنه سيكون من أهم المؤلفين في الفترة القادمة إذا تخصص في هذا النوع من الكتابة، وسيكون لدينا محمد صفاء عامر مرة أخري بمفردات مختلفة ، بالإضافة لعملي مع المخرج الواعي حسني صالح.