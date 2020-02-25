كتب امير فتحي في الثلاثاء 25 فبراير 2020 11:54 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ​سما المصري​ مقطع فيديو جديد لها يظهر رقصها بطريقة مثيرة امام سريرها، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلّقت سما على الفيديو قائلة: “جزء من لايف اللوبس لايف لسه خلصان وكملنا التحدي برضو انتوا تطلبوا طلبات في الكومنتات وانا لازم انفذ الطلبات دي معلش باه الجزء دا مفيش صوت لا اللي سجلي الفيديو دا سجله من غير صوت منه لله…هههه، بس اللايف كان صوته حلو وواضح جدا وخلوا بالكم اللايف مابيتسجلش على البرنامج يعني مجرد مابيخلص خلاص مش هتشوفوه تاني….هز يا وز”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. سما المصري ترقص أمام سريرها بطريقة مثيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.