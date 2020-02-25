فيديو| زوجة فريد شوقي ترد على تجسيد شخصيته في عمل فني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
قالت السيدة سهير ترك، زوجة الراحل فريد شوقي، من الصعب أن يقوم شخص بتجسيد شخصية فريد شوقي، في عمل تليفزيوني أو سينمائي.
وأضافت في تصريحات لبرنامج "B my guest"، صعوبة تجسيد الشخصية ليست في التمثيل لكن الصعوبة في أن فريد شوقي شخصية معروفة من أعماله وبرامجه، فالناس تحفظ ملامحه وحركاته بدقة، لذا من الصعب أن تصدق أن من يقوم بدوره، هو فريد شوقي.
يُذكر أن الفنان فريد شوقي واحد منم أهم ممثلي مصر عبر التاريخ، وهو ممثل وكاتب سيناريو ومنتج مصري، امتدت حياته المهنية نحو أكثر من 50 عاما وغطت شعبيته مجمل العالم العربي، بما في ذلك تركيا التي قدم أعمالا سينمائية بها، وهو من مواليد 30 يوليو 1920،ويحتفل محبوه هذا العام بمئويته.
ورحل الفنان فريد شوقي عن عالمنا في 27 يوليو 1998، بعد تاريخ حافل بالعمل الفني.
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