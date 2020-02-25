حدادا على الرئيس مبارك.. تأجيل حفل عمرو دياب بالمنارة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
أعلنت شركة Ticketsmarche تأجيل حفل الفنان عمرو دياب، التي كان مقرر إقامتها في المنارة أرينا بالتجمع الخامس، يوم الجمعة 28 فبراير الجاري.
وتم تأجيل الحفل ليقام يوم السبت 29 فبراير في نفس المكان، وذلك حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
وكتبت الشركة، عبر حسابها على "فيسبوك": "تقرر تأجيل حفل الفنان عمرو دياب والمقرر له الجمعه 28 فبراير في المنارة أرينا بالتجمع الخامس، إلى السبت 29 فبراير، نظرًا لحالة الحداد التي تمر بها البلاد لوفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك".
يذكر أن، الرئيس الراحل حسني مبارك رحل صباح اليوم عن عمر يناهز 92 عاما.
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