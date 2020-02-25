صلاح عبدالله: "بكيت بسبب مبارك 3 مرات"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشر الفنان صلاح عبدالله عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة يعلق بها على وفاة محمد حسني مبارك، الرئيس الأسبق لمصر.
وكتب عبدالله: "ورغم كل شيء وأي خلاف بكيتُكَ سيدي 3 مرات، مرةً عند إعلانك لرحيلك عن الحكم، ومرةً عند إعلان الدنيا رحيلك عنها، وبينهما عندما نادي القاضي باسمك فأجبت من خلف القضبان *أفندم*، أسألكم الفاتحة والدعاء لمحمد حسني مبارك".
ورحل عن عالمنا الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 92 عاما.
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