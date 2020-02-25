"الرحلة" أول فيلم سعودي في صالات السينما بتقنية "فور دي أكس"

كشفت شركة مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان «مسك الخيرية»، أنها ستعرض فيلم الرسوم المتحركة «الرحلة» في صالات السينما بتقنية 4DX، كأول فيلم سعودي، اعتباراً من مايو (أيار) المقبل.

ووقعت الشركة خلال النسخة السبعين من مهرجان برلين للأفلام السينمائية اتفاقية مع شركتي «تي جوي» اليابانية و«فوكس» بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتوزيع الفيلم عبر أذرعها وفروعها المنتشرة حول العالم.



والفيلم الذي ينتظر عرضه خلال مهرجان (كان) السينمائي للأفلام، هو حكاية ملحمية وفانتازيا تاريخية تعرض الحضارات القديمة في الجزيرة العربية والشرق الأوسط بقالب جذاب وجودة عالية، بهدف تقديم محتوى خالد وممتد للأجيال القادمة.

ويعد إحدى ثمار التعاون المشترك بين «مانجا» و«توئي أنيميشن»، وهو من إخراج «شيزونو كوبون» الذي سبق له إخراج أفلام المحقق كونان وجودزيلا، حيث جرى العمل عليه في كل من الرياض وطوكيو، بفريق إنتاج ضمّ أكثر من 300 شخص.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج الدكتور عصام بخاري، أن الفيلم مثال حي على قدرة المواهب السعودية للتعاون مع الشركاء العالميين لإنتاج محتوى إبداعي محلي على أعلى مستوى، وتصدير الثقافة والإبداع السعودي إلى الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن «الرحلة» يعد خطوة مهمة في مسيرة الشركة التي تسعى للريادة العالمية في صناعة المحتوى الإبداعي الهادف، والإسهام في بناء منظومة صناعة المحتوى السعودية والعربية، وقبل ذلك كله إلهام أبطال المستقبل من الأجيال القادمة.



من جهته، أوضح «شنجي شيميزو» عضو مجلس إدارة شركة توئي أنيميشن، أن التعاون في إنتاج فيلم أنيميشن عن تاريخ شبه الجزيرة العربية شرف ومسؤولية كبيرة، حيث إنها تنعم بثقافات وأنماط حياة وعادات مختلفة، مبيناً أن العمل تم بتعاون بين رسامي الأنيميشن اليابانيين المحترفين، والمواهب الشابة من الرسامين السعوديين، وهو تبادل ثقافي تفخر به الشركة.

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من ناحيته، ذكر الرئيس التنفيذي للمحتوى في شركة فوكس سينما توني المسيح، أن فيلم الرحلة يعدّ الأول من نوعه، كونه يقدم قصة عن الشرق الأوسط باستخدام أسلوب الأنيميشن الياباني، وهي تجربة جديدة لم يرها الجمهور من قبل.

وتقوم شركة مانجا للإنتاج بتدريب عدد من المواهب السعودية في استوديوهات توئي أنيميشن بالتعاون مع مركز مبادرات مسك، واستقطاب عدد منهم للعمل في مشاريعها.

يشار إلى أن «مانجا للإنتاج» تعرض منذ يناير (كانون الثاني) الماضي أول مسلسلاتها «أساطير في قادم الزمان»، وذلك كل يوم جمعة على قناة «إم بي سي1» و«منصة شاهد»، وقد حصل المسلسل على أكثر من 12 مليون مشاهدة، وحقق أكثر من 50 مليون وصول على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الحلقتين الأولى والثانية.

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