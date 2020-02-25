"حبيبي" فيلم جديد يجمع شيرين وحسام حبيب

بدأت الفنانة شيرين عبدالوهاب في التحضير لفيلمها السينمائي الجديد "حبيبي" والذي يعيدها إلى شاشة السينما بعد فترة غياب طويل منذ مشاركتها في فيلم "ميدو مشاكل" أمام النجم أحمد حلمي.

وعلمنا أن حسام حبيب سيشارك شيرين بطولة الفيلم، إضافة إلى تلحينه أغنيات الفيلم التي تصل إلى 3 أغنيات.

وتعمل شيرين حاليًا على التجهيزات الخاصة بالعمل، وتعقد جلسات عمل مكثفة مع السيناريست والشاعر أمير طعيمة؛ للوقوف على تفاصيل شخصيتها بالفيلم الذي ينتمي إلى الأعمال الرومانسية.

وقررت شيرين الحصول على كورس تمثيل على يد المدربة مروة جبريل قبل بدء تصوير أول مشاهدها في العمل الذي أوشك أمير طعيمة على الانتهاء من كتابته، ومن المنتظر أن يتم تحديد مخرجه وأبطاله خلال الفترة المقبلة خاصة بعد تحديد شهر يونيو المقبل كموعد نهائي لبدء التصوير.

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على جانب آخر، تعكف شيرين عبدالوهاب حاليًا على اختيار كلمات أغنيات ألبومها الجديد للبدء في تسجيله لطرحه في موسم الصيف المقبل.

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