هكذا يتجاهل قصي خولي أزمته مع زوجته مديحة الحمداني!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يواصل الفنان السوري قصي خولي نشاطاته الفنية رغم الحدث المفاجئ الذي تعرض له خلال الأيام القليلة الماضية عندما خرجت زوجته التونسية مديحة الحمداني عن صمتها لأول مرة وهاجمته ووجهت له العديد من الاتهامات.

وبحسب المعلومات؛ فإن خولي يتحضر للقيام بتجربة جديدة تتمثل بإطلاق تطبيق خاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي كوسيط بين المواهب الشابة وبين شركات الإنتاج لتبني الكثير من المواهب في الدول العربية.

ويخوض الفنان السوري هذه التجربة الخاصة للمرة الأولى في الوقت الذي يخطط للإعلان عن تأسيس شركة إنتاج خاصة في المستقبل القريب.

كما يواصل قصي خولي تصوير مشاهده في أحداث مسلسل 2020 الذي تشاركه فيه الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم في ثاني تعاون بينهما.

ويؤدي خولي في المسلسل الذي سيعرض في شهر رمضان المقبل دور شخصية "صافي"، شاب جعلته الظروف يسير في طرق غير مشروعة من أجل الوصول إلى الثروة.

وكشف الثنائي نادين نجيم وقصي خولي عن اللوك الذي سيطلان به في مسلسلهما الجديد "2020"، بعد نشر صورتين لهما قبل أيام، وما لبثت نادين أن نشرت أيضا صورا جديدة أعلنت فيها عن جاهزيتها لتقديم شخصية "النقيب سما" في عملها الجديد الذي سيكون من كتابة نادين جابر وبلال شحادات وإخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة الصباح.

في غضون ذلك؛ قرر قصي المشاركة في بطولة فيلم سينمائي جديد من إنتاج مصري بمشاركة نخبة من كبار النجوم، على أن يقدم شخصية شاب سوري يأتي ليعيش في مصر أثناء فترة الحرب خلال السنوات الماضية.

Advertisements

وذكرت مصادر فنية أن الفيلم سيبدأ تصويره عقب انتهاء شهر رمضان المقبل، كما يستعد لتصوير فيديو كليب غنائي جديد برفقة المخرج جاد شويري وهي أغنية راب يقدمها مع المطرب إسماعيل تمر بعدما تشاركا معا في أغنية وطنية قبل فترة بعنوان "أنا سوري" والأغنية تنتمي للأغنيات التي تحمل الطابع الاجتماعي.

يذكر أن قصي خولي تحدث في لقاء تلفزيوني عن السبب الذي دفعه إلى عدم إعلانه زواجه، والحديث المتأخر عن ولادة ابنه، قائلا إن حياته الشخصية ملكه، وأنه أخفى تلك الأخبار بسبب تفضيله لأن تبقى حياته الخاصة بعيدة عن الأضواء، وهو ما اتفق عليه مع زوجته منذ البداية.

كما اعترف الفنان السوري بزواجه من مديحة، إذ قال في تصريحات صحفية عن رده بخصوص ما جرى خلال الأيام القليلة الماضية: "سأرد وردي هو أن هذه السيدة هي زوجتي وأم ابني ولها كل الاحترام والتقدير.. لن أخوض في وسائل الإعلام بقضايا شخصية وخاصة".

ويبدو أن الفنان السوري أراد أن يقطع الطريق على كل ما يشاع حول علاقته بزوجته وعلاقته مع ابنه بهذا الاعتراف، مشيرا إلى أنه لن يتكلم أكثر بهذا الخصوص، وامتنع تماما عن إبداء أي رد فعل بخصوص تصرفاتها العلنية المحرجة له، على الرغم من تأكيداته بأنها زوجته ووالدة طفله.

وكانت الفنانة آمال علام والدة مديحة الحمداني، كشفت يوم الجمعة الماضي عن أن ابنتها مديحة التقت النجم السوري لأول مرة خلال عملها في شركة "ميديا لاين" في دبي عام 2014، وبعدها تم زواجهما على نطاق ضيق بعيدا عن وسائل الإعلام، ولكنه لم يكن زواجا سريا، إذ تزوجت ابنتها من خولي "على سنة الله ورسوله"، وهو الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات بسبب اختلاف الديانة بين قصي وزوجته، وعما إذا كان قصي أشهر إسلامه من أجل الزواج بها، كونه مسيحي الديانة.

وأضافت بأن حفيدها "فارس" يحمل الجنسية التونسية، وأن ابنتها ولدت في تونس وليس في أميركا، لأنها حضرت لزيارتها في تونس، وواجهت عارضا صحيا، ولم تستطع ركوب الطائرة، مضيفة أن الطفل ولد عام 2018.