شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل احتفالات الأوبرا بذكرى ميلاد الموسيقار محمد عبد الوهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المايسترو سليم سحاب إحياء حفل غنائي كبير على المسرح الكبير بدار الأوبرا في ذكرى ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، الجمعة 13 مارس المقبل، في الساعة الثامنة مساءً.

ومن المقررأن يحييها المطرب محمد الحلو، ووعد البحرى، وآيات فاروق، وساره سحاب،وأحمد عفت، بمصاحبة اوركسترا كبير من أهم العازفين بمشاركة اوركسترا الشباب والرياضه الذي يدربه المايسترو للاحتراف.

ويتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال الخالدة التي أبدعها عبد الوهاب منها أه منك يا جارحني، وقدرت تهجر، و توبة، ولست قلبى، وع اليادي، وإلا أنت ، ولا تكذبي وفي يوم وليلة، حسدوني وكل ده كان ليه، والحبيب المجهول، وخايف أقول اللي في قلبي والنهر الخالد، ويا مسافر وحدك، وإمتى الزمان، وست الحبايب، وأنت عمري، وفكروني،وهان الود، وخطوة حبيبي.

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ودار الأوبرا المصرية تنظم عدد من الفعاليات لإحياء ذكرى ميلاد محمد عبد الوهاب التى يعد أحد أهم الشخصيات البارزة فى مجال الفنون المصرية والعربية وجزء أصيل من تاريخ مصر الثقافى والحضارى.

وولد محمد عبد الوهاب، في 13 مارس بحي باب الشعرية بالقاهرة وهو أحد أعلام الموسيقى العربية ، لقّب بموسيقار الأجيال والنهرالخالد ، عمل كملحن ومؤلف موسيقى وممثل سينمائي.

وبدأ حياته الفنية مطربًا بفرقة فوزي الجزايرلي عام 1917، وفي عام 1920 درس الة العود بمعهد الموسيقى العربية بعدها بدأ العمل في السينما عام 1933 وفى الاذاعة عام 1934 وارتبط بأمير الشعراء أحمد شوقى بعد أن وضع ألحان للعديد من قصائده غنى معظمها بصوته ، من اهم اعماله كليوباترا والجندول للشاعر علي محمود طه كما تعاون معه العديد من المطربين المصريين والعرب منهم أم كلثوم، ليلى مراد، عبد الحليم حافظ، نجاة، فايزة أحمد، وردة، فيروز، أسمهان، وطلال مداح، ورحل عن عالمنا في 4 مايو 1991 بعد أن أثري الحياة الموسيقية بأعماله الفنية التي مازالت تحيا في وجدان الشعب المصري والعربي.