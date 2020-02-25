مايكل جوردان يبكي في حفل تأبين كوبي براينت.. خطاب مؤثر أمام آلاف الحاضرين

متابعة بتجـــــــــرد: ألقى أسطورة كرة السلة مايكل جوردان، خطاباً مؤثّراً حرك مشاعر الحاضرين في حفل تأبين نجم لوس أنجلوس ليكرز ودوري المحترفين لكرة السلة الأميركية كوبي براينت، الذي لقي مصرعه مع ابنته جيانا وسبعة أشخاص آخرين إثر تحطم مروحية الشهر الماضي.

فقد انفجر جوردان بالبكاء وقال: “عندما توفي كوبي براينت مات معه جزء مني، وعندما أنظر إلى الوجوه في هذه القاعة حول العالم، أرى أن جزءاً منكم قد مات أيضاً”.

وأضاف: “أعدكم من اليوم فصاعداً سأعيش مع الذكريات ومعرفة أنه كان لدي شقيق أصغر”.

وقد تدفق حوالي 20 ألف شخص على ملعب “ستيبلز سنتر” في كاليفورنيا يوم الاثنين، للمشاركة في حفل تأبيني للراحل كوبي براينت وابنته تحت عنوان “احتفال بالحياة”، واختير تاريخ 24 شباط/فبراير (24-2) كونه يجمع بين الرقم الذي ارتداه براينت وهو 24، والرقم الذي ارتدته ابنته وهو2.