«احكيلي» يشارك في مهرجان الفيلم العربي ببرلين

تستضيف العاصمة الألمانية برلين من خلال مهرجان الفيلم العربي في دورته الـ 11، والذي يقام هناك في الفترة من الـ 1 إلى 8 أبريل، فيلم "احكيلي"، والذي يستعرض دور المرأة والأم وقضايا العمل والأسرة في مواجهة الأزمات الشخصية والفنية والوطنية.ويأتي المهرجان حاملًا معه أجدد أفلام العالم العربي والجاليات العربية إلى عدد من دور العرض السينمائي في ألمانيا والتي تتناول الحروب والصراعات والأوضاع الاجتماعية، وذلك عبر أفلام من سوريا والعراق والجزائر ودول عربية أخرى.

تتميز دورة مهرجان هذا العام بحضور قوي لسينما شمال أفريقيا، ويُفتتح المهرجان بالفيلم الروائي السوداني "ستموت في العشرين"، والذي تدور أحداثه وهو أول فيلم طويل مأخوذ عن قصة قصيرة للكاتب السوداني حمور زيادة، حول نبوءة يصرح بها لأم الولد لدى ولادته فحواها أنه سيموت عندما يتم العشرين من العمر.

حصل الفيلم إبان عرضه الأول في "مهرجان فينيسيا للأفلام " على جائزة "أسد المستقبل" لأفضل عمل فني أول.

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