سعد لمجرد يغني لـ ملحم زين "غيبي يا شمس" والأخير يعلّق-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان اللبناني ​ملحم زين​ عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه الفنان المغربي ​سعد لمجرد​ وهو يعني لزين أغنية "غيبي يا شمس" بطريقة لافتة، وأرفق الفيديو بتعليق أشاد فيه زين بصوت وأداء لمجرد قائلاً له:"يسلملي هالصوت وشو طالعة حلوة منك انشالله بتضل مبورد دايماً".

ومن ناحية أخرى، كان شارك كل من زين ولمجرد مؤخراً بأضخم اوبريت عربي حمل عنوان "لا مستحيلا"، أشرف عليه المنتج العالمي نادر خياط الشهير بـRedOne من حيث اللحن والتوزيع، وشارك فيه 30 نجماً بينهم نجوى كرم، محمد عساف، حاتم عمور، صابر الرباعي، أسماء لمنور، يارا، كارمن سليمان، عاصي الحلاني، بلقيس، لطيفة التونسية، فايز السعيد، نبيل شعيل، أحلام وأصالة.

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