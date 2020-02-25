فيديو يصور لحظة تعرض منزل الفنانة امل رزق للغرق

تعرضت الفنانة أمل رزق لموقف صعب؛ بعد غرق منزلها بسبب الأمطار الغزيرة التي تسببت في غرق الكثير من المنشآت في مصر خلال الأيام الماضية، وصوَّرت أمل فيديو لها، وهي تحاول التخلص من المياه الزائدة داخل المنزل، ودعا لها الكثيرون بتجاوز ما حدث، وتمنوا ألا يكون الأمر قد تسبب في الكثير من التلفيات.

وكانت أمل رزق قد أعلنت منذ فترة قريبة أن ابنتها لا تطيق سماع سيرة خطيبها السابق الفنان محمد الشرنوبي، وأشارت إلى أن محمد الشرنوبي لا يعرف قيمة لمى كتكت، وعندما خسرها خسر كل شيء، ولكن ابنتي لا تهتم بأي شيء تماماً، وتفضل أن تحقق نفسها في العمل الفني قبل أي شيء.

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وتمنت أمل رزق أن ترى ابنتها أماً؛ لكي تصبح جدة، وأوضحت أنها تعرضت للكثير من الشتائم من قبل الكثيرين من متابعيها بعد أن أعلنت رفضها لارتباط ابنتها بمحمد الشرنوبي منذ سنوات، ودعت لابنتها في الحرم المكي إذا كان في محمد الشرنوبي خيراً أدامه لابنتها، وإذا كان به شر يبعده عنها، وفي اليوم الثاني فوراً تركته ابنتها بعد أن علمت ما يقوم به، مشيرة إلى أن ابنتها نجمة منذ طفولتها وابنة شيخ منتجي الميديا في الوطن العربي، ولكنها لم تتسلق على أعمال والدها وتاريخه.

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وتابعت أمل رزق تصريحاتها التي تلت أزمة شرنوبي مع سارة الطباخ أنها لم تشمت في محمد الشرنوبي بعد أزمته الأخيرة، ولم تتعاطف معه، وذلك لأن كل شخص منا يعلم نتيجة ما يقوم به.



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