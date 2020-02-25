منع ظافر العابدين من التمثيل في مصر.. ما السبب؟

كشف مصدر فني أن السبب في غياب ظافر عن المشاركة في الأعمال الدرامية المصرية، هو مغالاته في أجره، حيث حدد لنفسه أجراً يقدر بتسعة ملايين جنيه، في الوقت الذي خفضت فيه شركات الإنتاج المصرية أجور كل النجوم سواء من الصف الأول أو الثاني.

اقرئي ايضا : راغب علامة يحيي حفلاً غنائياً بالقاهرة مقابل 150 ألف دولار

Advertisements



أضاف المصدر أن ظافر من النجوم الذين لهم بدائل، حيث إنه لا يعد من نجوم الشباك في الدراما، أو من نجوم الدراما الأوائل، ومن السهل استبداله في أي عمل درامي بفنان آخر أقل أجراً، لذلك كان ذلك سبباً في غيابه عن الجمهور المصري، بعدما قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية باستبعاد ظافر العابدين من كافة أعمالها الدرامية، خاصة وأن هذه الشركة تحتكر 95 % من الانتاج الدرامي في مصر.

آخر أعمال ظافر الدرامية في مصر هو مسلسل «ليالي أوجيني» الذي عرض عام 2018 وبعدها تغيب عن التواجد في صفوف نجوم الدراما، ليطل على جمهوره من خلال مسلسل «عروس بيروت» الذي عرض العام الماضي.



اقرئي ايضا : شقيقتا أحمد زكي تكشفان وصيته بعد بيع «رامي» لمقتنياته ( فيديو )