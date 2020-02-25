فادي صبيح: "تسونامي" المحبة والدعم أدهشني.. والنقيب لم يُعرف بعد

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

انتقد الفنان السوري فادي صبيح طريقة عمل نقابة الفنانين الحالية، موضحا في حديث مع "فوشيا" أنها لم تحقق المرجو منها، معتبرا هذا أكبر خطأ وقع به مجلسها.

وتمنى صبيح لو يتم تغيير مجلس النقابة كل خمسة أعوام، مؤكدا أنها حالة صحية تهدف لتجديد الدماء وإعطاء الفرص لأشخاص آخرين وضخ دماء جديدة وأفكار مختلفة يمكن لأي فنان أن يضع آماله بهم.

وحول تداول العديد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لنبأ فوزه ووصوله إلى منصب نقيب الفنانين عاتب صبيح على هامش انتخابات فرع ريف دمشق لنقابة الفنانين مروجي هذه الشائعة، مضيفا أنه أسلوب غير صحي للحالة الانتخابية وعندما انتشرت هذه الشائعة لم تكن الانتخابات قد بدأت بعد.

ووصف هذه الأقاويل والأحاديث بالكلام غير المفيد، متمنيا أن يشكل هو وزملاؤه الذين نجحوا في انتخابات فرع دمشق كتلة واحدة هدفها التغيير في المجلس النقابي لمصلحة الفنان.

وحول تداول فيديوهات ساخرة لخلافه مع زهير رمضان في مسلسل "ضيعة ضايعة" وإسقاطها حاليا على انتخابات النقابة قال إنها آراء شخصية، ومهما كانت الخلافات يجب أن يكون الانتقاد بشكل أخلاقي.

وحول نقيب الفنانين الحالي زهير رمضان ورأيه بعمله؛ قال إنه قامة فنية ومواطن بالجمهورية العربية السورية تم انتخابه بشكل شرعي من قبل الجميع، لكن إن كان قد أصاب بالعديد من الأماكن فقد أخطأ بأماكن أخرى. مبينا أنه من الممكن أن تكون هذه الحالة هي حالتهم في المستقبل، مشددا على أن اختلافات الرأي لا تفسد للود قضية ويبقى الجميع زملاء وأصحاب مهنة واحدة في بلد واحد.

خطة العمل النقابي

وكشف صبيح بأن الخط العريض لخطته للعمل النقابي هو الطموح الكبير لتغيير السائد، مؤكدا أنه سيسعى بكل قوته للعمل بكل إخلاص ووفاء للفن والفنانين.

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مبينا أيضا أن العمل النقابي هو عمل متخصص يعنى به الفنانون، والمشاكل التي يجب إصلاحها جدا كثيرة والملفات التي يجب فتحها وتغييرها كبيرة.

دعم ومساندة

وأعرب عن سعادته بالحملة الكبيرة الداعمة التي حصل عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من الجمهور والفنانين ومن أصدقائه واصفا اياها (بتسونامي) عظيم من الحب، وأكد أن هذا الحب الكبير يعطيه مسؤولية كبيرة تلقى على عاتقه.

يشار إلى أنه وبعد هذا اللقاء وفرز الأصوات نجح الفنان فادي صبيح بالمركز الأول في انتخابات ريف دمشق لنقابة الفنانين كعضو متمم لتكون هذه المرحلة الأولى بمشواره الانتخابي.

دراما2020

من جانب آخر؛ كشف فادي صبيح بأنه يشارك بمسلسل "سوق الحرير" وهو من إخراج مؤمن الملا وتأليف حنان المهرجي، والعمل يتناول مجموعة من القضايا الاجتماعية من مرحلة الخمسينيات والستينيات كما أنه سيمتد على عدة أجزاء وليس جزء واحد فقط.

وكشف عن استعداده للبدء بتصوير مشاهده في الفترة القريبة المقبلة بمسلسل" من الحب" إخراج باسم سلكا عن نص للكاتب تليد الخطيب ومن إنتاج شركة إيمار الشام وأحداث العمل تدور بين تسعينيات القرن الماضي والزمن الحالي، ويأخذ من الحب عنوانًا رئيساً لمسارات ومصائر شخصياته.