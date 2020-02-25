العرض الخاص لفيلم "بعلم الوصول" بحضور صناعه الثلاثاء

يقام العرض الخاص لفيلم "بعلم الوصول" في التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، وذلك بحضور جميع صناعة في أحد السينمات الشهيرة بالزمالك.

يشار إلى أن استقر صناع فيلم على يوم ٢٦ من فبراير لطرح الفيلم تجاريًا بدور العرض السينمائية في مصر.

الفيلم هو أول تجربة روائية طويلة للمخرج هشام صقر بعد سلسلة من الأفلام والجوائز الكبرى التي حصدها خلال عمله كمونتير لمجموعة من الافلام الكبرى.

تدور أحداثه الفيلم حول "هالة"، التي تواجه أفكارها الانتحارية بمفردها، حيث تحاول التكيف مع الحياة بعد سجن زوجها، قوتها يجب أن تأتي من الداخل لأن المجتمع لا يساعد ولا يسامح امرأة مكتئبة، خاصة إذا كانت أم، حيث كانت تعيش مع الخوف من الهجر منذ وفاة والدها وهي في الثامنة عشرة من عمرها.

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الجدير بالذكر أن "بعلم الوصول" إخراج هشام صقر، بطولة بسمة، بسنت شوقي، لبنى ونس ، رفل خليل، محمد سرحان، إنتاجه شركتا "White Feather" لهشام صقر وفيلم كلينيك لمحمد حفظي.

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