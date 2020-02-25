ديانا كرزون تفاجئ إعلامياً بإعلان خطوبتها منه وتحديد موعد الزواج

بعد انتشار أخبار مغلوطة حول ارتباطها، أكدت الفنانة ديانا كرزون الخبر وبأن عقد قرانها سيتم يوم الجمعة القادم، على مواطنها الإعلامي معاذ العمري.

وقالت الفنانة الاردنية خلال مكالمة هاتفية على الهواء مع العمري عبر إذاعة "ميلودي الأردن": "حاولنا أن نخفي الخبر إلى يوم الجمعة القادم حتى نعلن عنه معا لكن أصدقاءنا وزملاءنا من سعادتهم بالخبر بدؤوا بالمباركات وقاموا بنشر الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي واشكرهم على هذا الحب، ويارب يتمم على خير".

بدوره، رد العمري قائالاً: "استغل هذه الفرصة يا ديانا لأقول لك أنك بالنسبة لي شخص عظيم والله رزقني بك وأنا سعيد لأنك سوف تكونين شريكة حياتي، فديانا كرزون شخص مختلف تماما ولا يستطيع أي شخص معرفتك إلا إذا تعامل معك وعرفك عن قرب لأنك شخصية نقية وصاحبة قلب أبيض، وأقول يارب يتمم لنا على خير ويجعل جميع أيامنا خير يارب".

وردت كرزون: "يا رب يتمم على خير وأريد أن أقول لمعاذ يارب تكون دائما بجواري وسندي وزوجي وحبيبي وكل شيء في حياتي".

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