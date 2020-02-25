القاهرة – لايف ستايل
لفت الممثل اللبناني بديع أبو شقرا الأنظار من خلال ظهوره في حلقة من برنامح Next الذي يقدمه المذيعان اللبنانيان سيرج أسمر وربى الفرن على شاشة قناة OTV اللبنانية.
وضمن فقرة التحدي التي يتضمها البرنامج طُلب من الفنان قراءة الفنجان لمواطنته الفنانة سيرين عبد النور.
ورداً على ذلك قال إن لديها طريقاً طويلة لكنها ستجد الفرح في نهاية المطاف، مشيراً إلى أن في فنجانها أفعى سمراء تنظر إليها مع محيط ينطوي على بعض الغيرة والحقد".
ولم يكن من الفنانة إلا أن ردت على ذلك من خلال حسابها على موقع التغريدات "تويتر" حيث كتبت: "حبيبي بديع إنت ممثل لبناني بشوف حالي فيه. أما بالنسبة للحية الله الحامي".
ويشار إلى أن أبو شقرا تطرق في الحلقة نفسها إلى واقع الدراما اللبنانية. واعتبر أن التلفزيون هو عبارة عن Show Business وأن هذا سبب دخول بعض الأشخاص إلى عالم التمثيل من مجالات أخرى.
وذكر أن قانون نقابة الفنانين في لبنان والذي يتم السعي إلى إقراره ينص على أن يفرض من خلال كل عمل فني يتم تصويره في البلد على المنتج الالتزام بنسبة لا تزيد عن 10% من الممثلين الذين لا ينتمون إليها.
وتعليقاً على تصريحات زميلته باميلا الكيك في السياق نفسه قال: "لا يمكن أن أطلق أحكام على الشخص إذا كان ممثلاً أم لا بل نطلقها على العمل في حال حقق النجاح أم لا".
قد يهمك أيضا:
سيرين عبد النور تطرح كليب أغنية "ليلة"
سيرين عبد النور تروج لحفل عيد الحب مع وائل جسار
كانت هذه تفاصيل خبر ممثل لبناني يقرأ فنجان سيرين عبد النور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.