تامر حسني يبحث عن هذا الطفل ويسخر من غيرة زوجته

ناشد الفنان تامر حسني جمهوره لمساعدته في البحث عن طفل مصاب بالسرطان نشر صورته عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابه الشخصي على "إنستغرام".

تامر طلب ممن يعرف هذا الطفل من الجمهور إيجاد رقم أحد من أهله حيث كتب معلقاً على الصورة قائلاً: "حبيبي يا آسر ربنا يشفيك طب أوصلك إزاي، أنا تحت أمرك يا حبيبي ياريت حد يجيبلي رقم حد من أهله".

كذلك نشر صورة له وفي يده هاتفه المحمول ووراء ظهره ثلاثة شباب يراقبون الهاتف، وعلق تامر ممازحاً زوجته بسبب غيرتها قائلا: "لما بفتح تلفوني قدام بسمة وتالبة وامايا".

يذكر أن آخر أعمال تامر حسني كان فيلم "الفلوس" والذي شاركه في بطولته زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، وحقق نجاحاً كبيراً به حيث تخطت إيراداته في مصر الـ50 مليون جنيه وحقق في الدول العربية ما يزيد على 300 مليون جنيه في رقم جديد على الأفلام المصرية.

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وتدور أحداث الفيلم حول "سيف"، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية "حلا"، ليساعدها في استعادة أموالها من نصاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

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