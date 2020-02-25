شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال يحيي حفل "عيد الأم" فى التجمع الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب أحمد جمال لإحياء حفل غنائى ضمن حفلات بمناسبة عيد الأم، وذلك يوم الجمعة الموافق 13 مارس المقبل، في التجمع الخامس، ومن المقرر أن يقدم جمال خلال الحفل أغانى منها آخر ميعاد، الليلة، على المزيكا، دير بالك، يلا نعيش، خط الحياة، اللى يقولك بحبك، نشيد العاشقين، وبطلنا اللى يعطنا، وعدد من أغاني ألبومه الجديد والتي طرح العام الماضي.

وطرح أحمد جمال مؤخراً أغنيته الجديدة "كل سنة وانت طيب" على طريقة الفيديو كليب، كلمات نور الدين محمد ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى چيزو وميكس خالد سند وماستر أمير محروس ومن إخراج ريشا سركيس، وذلك احتفالاً بعيد الحب حيث تم اطلاقها على موقع اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية.

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وصور أحمد جمال الأغنية فى العاصمة اللبنانية بيروت، واستغرق يومين كاملين، وتدور فكرة الكليب فى إطار رومانسى ملائم تماماً مع المناسب التى طرحت فيها، حول قيام الفنان أحمد جمال بتحضير مفاجأة لحبيبته، وأثناء ذلك تحدث بعض المواقف التى تكون سببا فى تعطيله، فيسابق الزمن فى تنفيذ هذه المفاجأة والتى تظهر مع نهاية أحداث الكليب.

وبدوره كشف أحمد جمال عن موقف طريق حدث أثناء تصوير الأغنية حيث قال: "اشترينا سلة كبيرة جدا مليانه ورد أحمر واشتريناها مخصوص للتصوير عشان اهديها لحبيبتى فى الكليب.. لكن اللى حصل ان طول وقت التصوير الناس اللى ماشيه بالشارع بتيجى تشترى منى و تسألنى بكام الوردة فكرونى ببيع..!.. ولكن بعد كده بيضحكوا لما بيقربوا وبيكتشفوا ان انا "أحمد جمال" وان ده تصوير كليب".

ويتعاون جمال فى ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، فمن الشعراء: أمير طعيمة، ونور الدين محمد، وجمال الخولى، ومحمد عاطف، أما الملحنون منهم عزيز الشافعى، وأحمد زعيم، ومدين، وباقى الأغانى من ألحانه، أما التوزيع فمع أحمد إبراهيم وتوما، واستغرق تحضير الألبوم ما يقرب من عام ونصف العام.