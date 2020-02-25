تراند اليوم : فنان شهير يروي قصة محرجة لـ"محمد رمضان": تلقى علقة ساخنة في الشارع .. وهذا الفنان أنقذه

روى فنان مصري شهير قصة محرجة للفنان المصري محمد رمضان بعد أزمته مع الفنان باسم سمرة .

الأزمة بدأت بعد تسريب مقطع فيديو يُظهر باسم سمرة يقوم بدفع محمد رمضان أثناء تواجدهما في حفل زفاف بمنطقة شعبية.

وقال محمد رمضان" تعليقا على الفيديو: باسم سمرة لم يكن في وعيه ، ولو كان في وعيه لرددت على دفعته بيدي الشمال .

هذا الفيديو أغضب "سمرة" الذي قال عن "محمد رمضان" : الشيطان راكبه ومش عارف ايه الهبل اللي هو بيقوله دا.

و دخل الفنان عباس أبو الحسن على خط الأزمة ، وقال في منشور عبر "فيس بوك" : هو رصله تمام بس باسم نسي يفكره لما المتنمبر ضرب عيل كان عايز يتصور معاه اثناء تصوير مسلسل في نزلة السمان وبوظله وشه من ٥ سنين وطلع ابن عيلة كبيرة جدا في النزلة وقاموا مولعين في ٤ عربيات من التصوير وحبسوهم والمتنمبر معاهم جوة الشقة اللي كانوا بيصوروا فيها .

وأضاف: رمضان استنجد بباسم سمرة في نص الليل وان اللي خلص القصة دي هو باسم سمرة وهو الوحيد اللي قدر يفك اسرهم بعلاقاته واسمه وإن الشبح علي الشاشة حاجة و في الحقيقة حاجة تانية خالص.

