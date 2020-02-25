فيروس كورونا.. إجراءات عالمية وسخرية لبنانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حالة من الهلع أصابت دول العالم المختلفة على خلفية انتشار فيروس كورونا الجديد اتخذت على إثرها تدابير جدية للحد من انتشاره السريع وفرضت قيود السفر على العديد من المدن المتأثرة بالفيروس كما ارتفع عدد الوفيات لأكثر من ألفي حالة فيما سجلت عشرات آلاف الإصابات
وفي خطوة تعكس حجم الإحساس بالمسؤولية انضمت وزيرة الصحة الأوكرانية زوريانا سكاليتسكا إلى حجر صحي فُرِض على مواطنين تمَّ إجلاؤهم من الصين بغية تهدئة الأهالي المعترضين على استضافة المصابين المحتملين في بلدتهم
وأوروبيا أعلنت فرنسا عن أول حالة وفاة بين 11 إصابة مؤكدة على أراضيها وسجلت ايطاليا 17 حالة إصابة بالفيروس القاتل أعلن إثرها وزير الصحة الإيطالي تعطيل المدارس والمكاتب والأنشطة الرياضية في المناطق التي ينتشر فيها الفيروس
وبعد إعلان وزير الصحة اللبناني حسن حمد تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد لدى سيدة لبنانية وصلت على متن طائرة قادمة من مدينة قم الإيرانية
أخذ التعامل مع فايروس كورونا بُعدا دراميا بين تراجيديا إهمال إجراءات الوقاية في المطار وعلى المعابر الحدودية كما تقول ثريا طالب القادمة من الصين وبين كوميديا الاستخدام السياسي للحالة المكتشفة لمريضة لبنانيه قادمة من إيران الأمر الذي أثار تجاذبات إعلامية وجدل على وسائل التواصل الاجتماعي
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