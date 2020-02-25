باسم سمرة يوبّخ محمد رمضان

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""الخليج 365"" من بيروت: هاجم الفنان باسم سمرة مواطنه الفنان محمد رمضان خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الحكاية مع الاعلامى عمرو أديب، المذاع عبر فضائية mbc مصر، قائلا: "أصحى لنفسك يابنى، وبدعيك لفيلم روائي قصير مدته 10 دقايق".

وتابع بلهجةٍ صارمة: "مش انت بتقول انا نمبر وان، انا هوريك". وأضاف: "انا هخلي الحكم للجمهور، انا محدش يشتمني على التليفزيون، ويقلل مني، وخصوصاً لما يكون عيّل صغير".

ويأتي التوبيخ الحاد من "سمرة" لـ"رمضان" تبعاً لتصريحه مع الإعلامي وائل الأبراشي ببرنامج التاسعة. حيث علّق على فيديو يظهر فيه "سمرة" على أنه دفعه خلال مشاركتهما في حفل زفاف. حيث قال: "باسم مكنش في وعيه، ولو كان واعي كنت اديتله بالشمال".

وهو الموضوع الذي أخذ مداً وجذرا ليتصدر الترند للمواضيع الأكثر قراءة في مصر مع تفاعل المتابعين لتصريحاتهما المتقابلة.

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