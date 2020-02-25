شكرا لقرائتكم خبر عن منى فاروق تكشف عن حسابات مزيفة لها على السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة منى فاروق، وجود حسابات مزيفة لها على موقع تويتر وفيس بوك وانستجرام، موضحة أن ذلك الحساب هو الوحيد الرسمي لها على انستجرام، وأنها غير مسئولة عن ما يكتب ويقال من خلالها.

منى فاروق، كتبت عبر حسابها بموقع انستجرام، قائلة:"يا جماعة أنا مليش أى أكونت على الإنستجرام غير ده.. ومليش أكونت على فيس بوك أو تويتر.. والأكونتات اللى على فيس بوك وتويتر مزورة وغير مسئولة عما يكتب فيها وأى حاجة بتتكتب أو بتتقال من أى نوع أنا غير مسئولة عنها تمام وهذا تصريح منى شخصيا للتوضيح وشكرا".

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منى فاروق

وفى سياق متصل، يشار إلى أن الفنانة الشابة منى فاروق، وجهت الشكر لمن قدم لها الدعم في ازمتها الأخيرة، مؤكدة أنها تعيش صراعًا، وترغب فى أن تعيش حياتها بصورة أفضل، فقالت: "غلطت ودفعت تمن غلطتى لكن أنا فعلًا فى صراع إنى أكمل حياتى صح وربنا وحده اللى يعلم بيا"، وقالت فى منشور عبر حسابها بـ"فيس بوك": "بشكركم جدًا على اهتمامكم وكلامكم وأنا أوضحت إنى غلطت ودفعت تمن غلطتى لكن أنا فعلًا فى صراع إنى أكمل حياتى صح وربنا وحده اللى يعلم بيا .. شكرًا ليكم وادعولى محتاجة دعواتكم".

وكانت منى فاروق ظهرت فى بث مباشر، عبر حسابها على إنستجرام، مقدمة اعتذار للشعب المصرى ومعبره عن حزنها الشديد من المعاملة التى تتلقاها من الناس والمجتمع بسبب أزمتها الأخيرة ، قائلة من خلال فيديو:"طول الوقت بتعامل انى منبوذه فى المجتمع وحضرت إلى دبى عشان اشتغل أى حاجه مش شرط التمثيل أى شغل مش لاقيه فرصة بقالى شهر قعدة فى البيت ولا حد عاوز يتعامل معايا وحصلى مشكلة زى أى حد فاهمة أنا غلطت وبعتذر".

وتابعت:"مهما حاولت أعمل قوية أنا مش قوية كفاية إنى أعمل مش واخدة بالى طول الوقت، وأنا تعبت وعمالة أتعامل أن الموضوع عادى وهومش عادى، ومخنوقة أوى من شهر 2 لشهر 6 أنا برة الدنيا وعايشة ميتة، وكنت كل لما أنزل ويوم ما قالوا لى إنى أخدت إخلاء سبيل أنا وقعت من طولى مش مصدقة بجد والنبى يا رب يكون الناس مبيضحكوش عليا وأخويا وأمى يشهدوا على ده".