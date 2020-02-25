شكرا لقرائتكم خبر عن راندا البحيرى تنضم إلى فريق عمل مسلسل "ولاد إمبابة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة راندا البحيرى إلى فريق عمل مسلسل "ولاد امبابة" الذى يشارك فى بطولته عدد من الفنانين، منهم سمير غانم وفريدة سيف النصر وأحمد شيبة وسعد الصغير وريكو وشمس ونادر أبو الليف وعبد الله مشرف ومراد فكرى ومحمود فارس وإسماعيل فرغلى ومحمد فاروق ونجوم فرق المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودى وبوسى شاهين، وآخرون ومن تأليف أيمن بكرى، وإخراج ممدوح زكى، وتجسد راندا أحد الأدوار الرئيسية فى العمل، ويتم طرحه فى موسم رمضان المقبل، وينتمى إلى طبيعة الأعمال الكوميدية.









وانتهت الفنانة راندا البحيرى من تصوير عدد كبير من مشاهدها ضمن أحداث فيلم "باركود 615"، حيث تقدم من خلاله دور أكشن لم تقدمه قبل ذلك فى أعمالها الفنية، خاصة أن الفيلم يتضمن بعض الأحداث الغامضة، وفيها صراع بين الأبطال، بالإضافة إلى بعض مشاهد الأكشن والمطاردات بين الفنان محمد عز وطارق صبرى.

الفيلم يشارك فى بطولته كل من راندا البحيرى ومحمد عز وطارق صبرى وسامية طرابلسى وأحمد عزمى وهاجر الشرنوبى وإبرام سمير وأحمد إمام، وقصة وحوار أحمد أنور ومحمود جامايكا وأحمد شفيق، وسيناريو وإخراج مينا سويحة.

Advertisements









من ناحية أخرى تشارك الفنانة راندا البحيرى فى أحداث فيلم "خان تيولا" مع الفنان نضال الشافعى ووفاء عامر ومحمود البزاوى وآخرين، وانتهت من تصوير عدد من مشاهدها ضمن العمل الذى تقدم فيه دورا مختلفا عليها تماما عن أدوارها السابقة.

وتنتظر راندا البحيرى طرح فيلم "أسوار عالية" المقرر طرحه قريبا فى دور العرض السينمائى، وتجسد من خلاله فتاة لديها طموحات وأحلام كبيرة تحاول الوصول إليها، وهو الدور الذى يقدمها بشكل مختلف وتعتبره خطوة مهمة فى مشوارها الفنى، كما أكدت فى تصريحات خاصة سابقا، ويشارك فى بطولة العمل الفنانة رانيا يوسف وأحمد العوضى وانتصار وندى بهجت ومحمد عطية، تأليف أمل عفيفى، ومدير التصوير حازم العتر، وإخراج هشام العيسوى، وتدور أحداثه فى إطار عالم المخدرات.