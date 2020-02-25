6 مارس.. حفل راغب علامة في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يستعد المطرب اللبناني راغب علامة لإحياء حفل غنائي، 6 مارس المقبل، في الجامعة البريطانية في مصر.

ونشر علامة "بوستر" دعائيًا للحفل، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "انضموا لي 6 مارس في الجامعة البريطانية بمصر، أراكم قريبًا".

وأحيا راغب علامة حفلا غنائيا، يوم 14 فبراير الجاري، بأحد الفنادق الكبرى في باريس، بالتزامن مع عيد الحب.

كما أحيا علامة حفلا غنائيا، يوم 8 يناير الماضي، في"سيتي ووك" بدبي، بمشاركة المشتركين النهائيين من الموسم الخامس لبرنامج "The voice".