شاهد.. امرأة تصرخ لراشد الماجد “أحبك” وهو يذكرها بزوجها!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 25 فبراير 2020 02:52 صباحاً - تناقل عدد كبير من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو سجل للفنان السعودي راشد الماجد أثناء إحيائه حفلاً في إطار فعاليات مهرجات “هلا فبراير” الذي ينظم في الكويت.

وظهر فيه وهو يقف على المسرح استعداداً للغناء أمام تصاعد هتاف الحاضرين الذين رحبوا به بحفاوة بالغة. ولفتت الأنظار إحدى السيدات التي توجهت إليه بالقول: “أحبك”.

ولم يكن من الفنانة إلا أن رد عليها ممازحاً: “اقضبي راجلك شايفه يتاوب” قاصداً تنبيهها إلى ضرورة الاهتمام بزوجها أولاً.

وتفاعل مع المقطع عدد كبير من متابعي الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” حيث حقق على أحدها في مدة قصير أكثر من 96 ألف مشاهدة وأثنى الجميع على طرافة الفنان وروحه المرحة.

ويشار إلى أنه الحفل الأول الذي يحييه الماجد ضمن الفعالية الكويتية الشهيرة بعد غياب عنها دام سنوات.

وقدم خلال الأمسية مجموعة من أغنياته التي لاقت تفاعلاً كبيراً في أوساط الحاضرين حيث واكبوها تصفيقاً وغناء.