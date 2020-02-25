محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد يشاركون في "الغسالة"

أعلنت شركات نيوسنشري للإنتاج وأفلام مصر العالمية وسينرجي فيلمز عن فيلم "الغسالة" بالاستعانة بالنجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، إضافة إلى بيومي فؤاد وأحمد فتحي ومحمد سلّام.

فيلم «الغسالة» يدور حول عمر الذي يحاول الاستعانة بها للتخلص من الشوائب التي تمنعه من الارتباط بحب حياته، وهو من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبدالحميد، يندرج الفيلم تحت الكوميديا والخيال العلمي، ويعود بالثنائي أحمد حاتم وهنا الزاهد إلى التعاون مجددًا بعد فيلم قصة حب (2019) الذي حقق نجاحًا في موسم عيد الحب وقت إطلاقه.

الفيلم من إنتاج نيوسنشري للإنتاج وأفلام مصر العالمية وسينرجي فيلمز، وتوزيع دولار فيلم، وتتولى MAD Solutions مهام التسويق والترويج للفيلم، ومن المقرر أن يطلق "الغسالة" في دور العرض في وقت لاحق هذا العام.

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