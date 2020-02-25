شكرا لقرائتكم خبر عن عم غمراوى.. أحمد عقل الذى مات باحثاً عن لقمة العيش في أمريكا.. في ذكرى وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الثلاثاء 25 فبراير ذكرى وفاة الفنان القدير أحمد عقل، الذى ذاع صيته بأدواره المميزة والمختلفة التي قدمها على مجار تاريخه ، منذ أن بدأ حياته الفنية ، إذ استطاع أن يخلد اسمه في ذاكرة السينما بخفة دمه المعهودة وابتسامته، ويبدو أن فيلم " أمريكا شيكا بيكا" كان إشارة منه على وفاته، الذى قدم من خلاله أروع الأدوار الخفيفة والأنسانية، حيث قدم شخصية "عم غمرواى" الرجل الذى سافر إلى الخارج باحثاً عن لقمة العيش، ليموت هناك دون أن يدخر قرشاً واحداً، كرسالة واضحة، أن الموت يخطف المخلصين والطيبين.

قدم الفنان القدير أحد عقل العديد من الأدوار التي تركت أثراً كبيراً في السينما والتليفزيون، ومنها قارئ القرآن في إحدى الزوايا في فيلم معالي الوزير، وعم غمراوي في فيلم أمريكا شيكا بيكا، وموظف الحكومة في فيلم الإرهاب والكباب، والذي قدمه بجوار الفنان الكبير الزعيم عادل إمام، كل تلك الأدوار وغيرها الكثير للفنان أحمد عقل ظلت محفورة في وجداننا .

ولد أحمد عقل في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية،1938م، و اشتهر بشغفه وحبه للفن، حتى وجدت تلك الموهبة طريقها للنور عند التحاقه بكلية الآداب، حتى عمل على تنمية تلك الموهبة داخل مسرح الجامعة، حتى تخرج في الجامعة وعمل مدرسا 7 سنوات أسس خلالها المسرح المدرسي، والذي تتلمذ على يديه في تلك الفترة الفنان يونس شلبي.

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بدأ الفنان أحمد عقل عمله في المجال الفني من خلال خشبة المسرح ثم انتقل منه إلي التليفزيون ثم السينما، حيث كانت البداية من خلال الأدوار المساعدة والتي أكد من خلالها تميزه ربما لا يكون قد حصل علي البطولة المطلقة طوال مشواره الفني الذي جاوز الاربعين عاما، حتي استطاع المخرج شريف عرفة ان يشركه مع الزعيم عادل أمام في فيلمه الأشهر (الإرهاب والكباب)، والذي قدم فيه دور الأستاذ رشاد موظف مجمع التحرير المتكاسل والذي يتحجج بالصلاة عن أداء مهام عمله.





عم غمراوي.. أحد أشهر الأدوار السينمائية التي قدمها الفنان أحمد عقل خلال مسيرته الفنية، والتي جسد فيها دور رب الأسر الذي لا يسعى للسفر إلى أمريكا للبحث عن فرصة عمل لتوفير المال وتحقيق حياة أفضل لأسرته، ويواجه خلال رحلته العديد من الصعاب ولا يملك ثمن التأشيرة مما يضطره للسفر عن طريق المهربين حتى تعرض للنصب، ليظل دورة في هذا الفيلم شاهدا على تضحيات رب الأسرة في الغربة لتحقيق حياة أفضل لأسرته.

وفي مجال السينما قدم أحمد عقل العديد من الأعمال السينمائية التي حققت نجاحا كبيرا ، من بينها، معالي الوزير، اللعب مع الكبار، الهروب، ديل السمكة، الحاسة السابعة، فيلم ثقافي، امريكا شيكا بيكا، السفارة في العمارة، الباشا تلميذ، الأجندة الحمراء، جالا جالا، وإسماعيلية رايح جاي.

رحل الفنان أحمد عقل في 25 فبراير 2008، إثر هبوط حاد في الدوة الدموية، لتنتهى حياة فنان قدم للسينما كل تلك الأعمال المميزة التي ظلت محفوظة في ذاكرة السينما ووجدان المشاهدين.