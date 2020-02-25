زهير بهاوي سعيد بنجاح أغنيته الجديدة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 فبراير 2020 01:40 صباحاً - بدا المغني زهير بهاوي في تفاعله مع الفانز عقب طرحه لأغنيته الجديدة "لازم نصبرو" سعيداً بالرواج الذي لقيته الأغنية والتي طرحها عبر قناته الرسمية على اليوتيوب وربما كان للقصة التي اختارها زهير موضوعاً لأغنيته أثر كبير في تفاعل الجمهور ، وتعاطفه مع هذه الأغنية التي تروي حكاية فنان وزوجته عاشا أجمل أيام الحياة التي طبعتها اللحظات السعيدة، وفي الوقت الذي ينتظر بأن تضع حبيبته مولوداً تشع به جنبات بيتهما الصغير نوراً إذا بالزوجة تموت مخلفة طفلاً كان لزاماً عليه بأن يسهر على رعايته.



الحكاية وكما تبدو مؤلمة وهي من كلمات الرابور الحر، وألحان زهير بهاوي. وهي الأغنية التي كان زهير قد أعلن ل "الخليج 365 نت" بأنه سيقوم بإصدارها بتعاون مع الرابور الحر قبل أن يعتذر هذا الأخير في تدوينة له عن ذلك بسبب التزاماته الفنية التي حالت وظهوره إلى جانب زهير بهاوي في هذه الأغنية.



ولوضع حد لكل التأويلات التي قد تفسد علاقتهما الفنية بسبب اعتذار الرابور الحر لمشاركة زهير في أداء أغنيته "لازم نصبرو"، قاماً معا في وقت سابق بنشر تدوينة مشتركة عبرا من خلالها عن الأسباب التي حالت دون هذا التعاون الفني وعبرا عن العلاقة القوية التي تجمع بينهما، واضعين حداً لكل من يرغب في إفساد هذه العلاقة.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام الخليج 365

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"