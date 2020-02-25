شاهد .. إيناس عز الدين تطرح "مالناش نصيب"

طرحت الفنانة إيناس عز الدين أحدث كليبتها بعنوان مالناش نصيب، وجاء ذلك عبر قناة انا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وكليب مالناش نصيب من إخراج دي بي جاد، والأغنية من كلمات عبد الاله بن فهد، وألحان غريب، وتوزيع طارق عبد Advertisements الجابر. الجابر. يذكر أن الفنانة إيناس عز الدين طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان الفرح، كما شاركها في الغناء الفنانة انتصار، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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