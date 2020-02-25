استعراض لعدد ملابس أحلام الكبير.. “كارغو” وكل قطعة من بلد

كتب امير فتحي في الثلاثاء 25 فبراير 2020 12:52 صباحاً - انتشر على عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو للفنانة أحلام أحدث ضجة في أوساط المتابعين.

وظهرت فيه وهي تجلس إلى جانب شاب طلب إليها أن تتحدث عن الفستان الأسود الذي ارتدته خلال حفلها في الرياض والموقع من المصمم اللبناني العالمي زهير مراد.

وأجابت على ذلك بطريقة مستغربة وغير مفهومة حيث قالت: “لا تفضحني قدام الناس بريستيجي ما يسمح”، معربة عن حبها لمملكة البحرين.



وسمع في المقطع المصور صوت امرأة تشير إلى أنه لا يمكن الفنانة الإماراتية إلا أن تظهر بإطلالة موقع من عدة بلدان، أي الفستان من كندا والعقد من فرنسا والحذاء من البرازيل.

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ولفت الشاب إلى أنها لا تحضر أي مناسبة إلا ومعها “كارغو” أي إلى مستوعبات الشحن مضيفاً أن عشرة فساتين لا تكفيها.

كما أشارت أحلام بدورها إلى أن لديها مجموعة عطور جديدة. وتفاعل مع الفيديو الكثير من المتابعين ورأى بعضهم أنها بدأت تستعرض ملابسها بعد مجوهراتها.

ويشار إلى أنها تعرضت مؤخراً لموقف محرج خلال سيرها على المسرح لافتتاح فعاليات مهرجان الفجيرة الدولي للفنون في الإمارات العربية المتحدة. فقد انزلقت قدمها إلا أنها لم تقع خصوصاً أن الفنان الإماراتي حسين الجسمي كان يمسك بيدها.